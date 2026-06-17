Студенты из Рязани запечатлели посевную в Луховицах Подмосковья

Студенты Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера провели пленэр на полях «СПК имени Ленина» в селе Дединово округа Луховицы. Они создали серию работ о ходе посевной кампании при поддержке группы компаний «Малино», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Молодые художники работали на открытом воздухе и подготовили этюды и зарисовки, посвященные посадке картофеля, севу зерновых и работе складского комплекса при отгрузке продукции. В центре внимания оказались не только техника и производственные процессы, но и сотрудники предприятия — агрономы, инженеры, специалисты хозяйства, а также студенты аграрных вузов, проходящие здесь стажировку и практику.

По итогам выезда участники подготовили серию работ, которые доработают в мастерских училища. Рассматривается возможность продолжения сотрудничества: студентам предложили выполнить дипломные проекты на сельскохозяйственную тематику.

В министерстве отметили, что предприятия группы «Малино» специализируются на овощеводстве и картофелеводстве открытого грунта и активно взаимодействуют с молодежью. Такие инициативы помогают популяризировать аграрные профессии и объединяют образование, культуру и производство.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.