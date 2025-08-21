Строительство газопровода продолжится, несмотря на отсрочку терминала НОВАТЭК

Запуск терминала для отгрузки сжиженного природного газа в Мурманске откладывается до 2032 года. Данный объект изначально предназначался для экспорта СПГ, производимого на предприятиях компании НОВАТЭК. Его строительство продолжится согласно графику, об этом заявила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, пишет Nord-News .

Аналитик отметила, что перенос сроков реализации проекта «Мурманский СПГ» происходит не впервые. Ранее запуск уже откладывали с 2029 на 2030 год, а теперь дата отодвинулась еще на два года. По мнению специалиста, причиной таких изменений, вероятно, является недостаточный прогнозируемый спрос со стороны дружественных России государств, особенно Китая.

При этом данные изменения не окажут влияния на запланированные сроки строительства газопровода «Волхов — Мурманск». Его планируют возводить согласно ранее заявленному графику. По словам Мильчаковой, этот проект имеет в первую очередь социальное значение — обеспечение газом жителей населенных пунктов Карелии, а не привязку к срокам запуска завода по сжижению газа.

«Газопровод „Волхов-Мурманск“, который планировал построить „Газпром“ до 2030 года по поручению президента РФ Владимира Путина, может быть совсем не привязан к срокам запуска „Мурманского СПГ“», — заявила эксперт.