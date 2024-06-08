Страшнее конфликта: украинцы опасаются недостатка энергии

Жители Украины могут покинуть страну не из-за боевых действий, а по причине энергодефицита, экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Бывший чиновник сравнил ситуацию на Украине с Венесуэлой времен экономического коллапса, когда предприятиям не хватало энергетических ресурсов, цитирует эксперта РИА Новости.

«Но что страшнее — что есть много людей, которые воспринимают удары по энергетике и дефициты как что-то более страшное, чем страх войны. И от этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну», — отметил Коболев.

Он подчеркнул, что эта ситуация скажется на рынке труда, который и так испытывает нехватку специалистов.

Ранее сообщалось, что Украине потребуется полтора миллиарда долларов на восстановление электрогенерации в 2024 году.