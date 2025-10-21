Стоимость золота опустилась ниже 4,1 тыс долларов впервые с 13 октября

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре текущего года на бирже Comex опустилась ниже 4,1 тыс. долларов за тройную унцию (-6%). Это произошло впервые с 13 октября, следует из данных торговой площадки.

К 17:45 по московскому времени стоимость драгоценного металла снизилась на 6,11%, достигнув отметки в 4 093 долларов за тройскую унцию. К 18:00 вторника снижение замедлилось, и цена на золото составила 4 144,7 долларов за унцию (-4,92%).

Фьючерсный контракт на серебро с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex торговался по цене 47,69 долларов за тройскую унцию (-7,19%).

Ранее стало известно, что запасы монетарного золота в международных резервах России в сентябре увеличились впервые с начала 2023 года. Значительный рост стоимости драгметалла на мировых рынках способствовал увеличению общей стоимости резервов.

