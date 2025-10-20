Резервы России пополнились золотом после полуторалетнего перерыва

Запасы монетарного золота в международных резервах России в сентябре увеличились впервые с начала 2023 года, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Банка России, на 1 октября объем золотого запаса достиг 2329,65 тонны, прирост составил 3,1 тонны.

Значительный рост стоимости драгоценного металла на мировых рынках способствовал увеличению общей стоимости резервов — цена золота установила исторический рекорд 16 октября, достигнув 4254,8 доллара за тройскую унцию.

Как сообщалось ранее, подорожание золота с 1,8 до 4,3 тысячи долларов за унцию за два года принесло России дополнительно 142 миллиарда долларов.