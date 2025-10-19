Российские резервы получили 142 млрд долларов благодаря подорожавшему золоту

Резкий скачок стоимости золота увеличил российские резервы на 142 млрд долларов всего за пару лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные данные Центробанка РФ.

Общая стоимость золотого запаса удвоилась с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года, достигнув отметки в 282,1 млрд долларов. Это стало возможным благодаря стремительному росту цен на драгоценный металл — за указанный период его стоимость увеличилась с 1,8 до 4,3 тыс. долларов за унцию.

При этом валютная составляющая российских резервов за аналогичный двухлетний период увеличилась незначительно, лишь на 0,6%, и составила 431,1 млрд долларов.

Ранее аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан объяснил, почему цены на золото так стремительно растут.

