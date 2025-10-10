Аналитик объяснил, почему рекордно растет цена на золото

Аналитик Лоссан: золото может вырасти до $4300 уже в этом году

Стоимость золота в октябре 2025 года обновила исторический максимум, превысив отметку в $4000 за тройскую унцию. Драгоценный металл стал главным бенефициаром глобальной турбулентности. Рост может продолжиться, и до конца года цена на золото дойдет до $4300, а вслед за ним подорожают платина и серебро, заявил РИАМО аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Главные причины роста: от шатдауна в США до дедолларизации экономики

Рост цен на золото совпал с чередой событий, которые подорвали доверие инвесторов к доллару и американской финансовой системе, указывает он. В США уже несколько недель не удается возобновить работу правительства: Конгресс не может утвердить бюджет, что фактически привело к шатдауну. Заморозка государственных расходов, риски дефолта и политическая нестабильность делают золото естественной альтернативой доллару.

Свою роль сыграла и геополитическая неопределенность — смена правительств во Франции и Японии, рост напряженности на Ближнем Востоке, торговые споры между США и Китаем. В условиях, когда основные валюты мира колеблются, а фондовые рынки снижаются, золото снова воспринимается как «тихая гавань». Однако текущий рост — не просто эмоциональная реакция на новости. Он отражает глубинные изменения мировой финансовой архитектуры. В последние годы многие страны стали стремительно снижать зависимость от доллара и увеличивать долю золота в своих международных резервах.

«На золото влияет не только геополитика и шатдаун в США, но и структурные процессы в мировой экономике. Мы наблюдаем постепенную дедолларизацию — центробанки по всему миру диверсифицируют резервы, сокращая долю доллара и увеличивая долю золота», — отметил аналитик «Сравни» Лоссан.

Почему подорожают платина и серебро

Золото традиционно задает тон всему рынку драгоценных металлов. После того как котировки преодолели отметку $4000, инвесторы стали активно переходить и в другие активы — платину и серебро.

Платина используется в ювелирной промышленности и автопроме, а также при производстве водородных топливных элементов — направление, которое сейчас активно развивается в Европе и Азии. Поэтому рост интереса к платине связан не только с инвестиционным, но и с промышленным спросом.

Серебро, в свою очередь, дорожает благодаря развитию «зеленых» технологий — солнечных панелей и аккумуляторов. Увеличение производства в Китае и Индии повышает спрос на этот металл, и аналитики прогнозируют, что серебро к концу года может прибавить 15–20%.

Долгосрочный тренд: золото как символ деглобализации

Рост стоимости золота — следствие деглобализации мировой экономики. Государства становятся более осторожными в международных расчетах и развивают собственные валютные системы.

Золото при этом становится универсальным инструментом и может использоваться как средство взаиморасчетов. Если тенденция на деглобализацию сохранится, центробанки продолжат покупать золото, а, значит, рост его стоимости будет долгосрочным.

«По сути, мы видим переоценку роли золота в мировой финансовой системе. Этот металл возвращается к своему историческому статусу глобального эквивалента стоимости», — подчеркивает Лоссан.

Если шатдаун в США затянется, а мировые центробанки продолжат диверсификацию резервов, золото имеет все шансы закрепиться выше $4200 уже в ближайшие месяцы и подойти к $4300 к концу года. Платина и серебро также последуют вверх, отражая растущий интерес к материальным активам. В мире, где валютные риски и политические кризисы становятся новой нормой, инвесторы выбирают стабильность — и золото снова становится ее символом, резюмирует аналитик «Сравни».