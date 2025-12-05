Стоимость ветеринарных услуг резко выросла в России

Ветеринарные услуги в России выросли в цене примерно на 15-20%, что вызвано дефицитом врачей, удорожанием ветпрепаратов и услуг, сообщила РИАМО доцент Финансового университета Елена Воронова.

В настоящее время в обществе популяризируется культура ответственного отношения к домашним животным, отметила она. Ежегодный визит к ветеринару не ограничивается теперь профилактической прививкой, к ней все чаще ветеринары советуют добавлять анализ крови и УЗИ внутренних органов, а возрастной собаке, например, еще и чистку зубов.

Кроме того, в связи с недобросовестным разведением в настоящее время встречается много животных с проблемами ЖКТ и аллергией, что вынуждает довольно длительное время подбирать корм вместе с ветеринарным врачом.

По данным статистики, ветеринарные услуги выросли в цене примерно на 15-20%, что вызвано, прежде всего, нехваткой ветврачей. Кроме того, с недавнего времени антибиотики, гормональные или седативные средства для животных продаются по рецепту. Поэтому за назначением препарата придется обращаться к ветеринару. Многие препараты и ветеринарные манипуляции также довольно сильно подорожали, констатировала Воронова.

По ее словам, очень выросла в цене вакцинация, это связано с дефицитом и удорожанием импортной продукции. Также выросли цены на услуги рентгена, КТ и МРТ для животных, лабораторную диагностику.

«Два года назад в нашей семье произошла трагедия: у нашей собаки стремительно развилась онкология. Мы с супругом оба брали кредит для обследования собаки. Лечить онкобольное животное в настоящее время — крайне дорого, это объясняется дефицитом и нехваткой лекарственных ветеринарных средств, специализированного питания. Причем цены в этой области не перестают расти», — рассказала Воронова.

