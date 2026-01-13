Стоимость серебра обновила исторический максимум
Фото - © РИА Новости, Илья Наймушин
Стоимость фьючерса на серебро на бирже Comex обновила исторический максимум. Из данных торговой площадки следует, что она превысила 87 долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС.
На 15:59 цена на серебро росла на 1,27% до 86,17 доллара. К 16:11 рост ускорился на 2,3% до 87,045 доллара за тройскую унцию. В 17:30 стоимость драгметалла составила 88,43 доллара.
Фьючерс на золото с поставкой в феврале этого года в 17:30 находился на уровне 4 625,3 доллара за тройскую унцию.
Во вторник стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах превысила 65 долларов за баррель, это произошло впервые с 18 ноября прошлого года. Причиной роста стали военные действия США в Венесуэле и массовые протесты в Иране.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.