Стоимость серебра обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на серебро на бирже Comex обновила исторический максимум. Из данных торговой площадки следует, что она превысила 87 долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС .

На 15:59 цена на серебро росла на 1,27% до 86,17 доллара. К 16:11 рост ускорился на 2,3% до 87,045 доллара за тройскую унцию. В 17:30 стоимость драгметалла составила 88,43 доллара.

Фьючерс на золото с поставкой в феврале этого года в 17:30 находился на уровне 4 625,3 доллара за тройскую унцию.

Во вторник стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах превысила 65 долларов за баррель, это произошло впервые с 18 ноября прошлого года. Причиной роста стали военные действия США в Венесуэле и массовые протесты в Иране.

