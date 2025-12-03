Стоимость российской нефти Urals рухнула в ноябре

Средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals упала в ноябре до 44,87 доллара за баррель. В октябре она была на 16% больше, сообщает «Лента.ру» .

Индикатор необходим для расчета нефтяных налогов. Данные о стоимости нефти Urals опубликованы на сайте Минэкономразвития.

Цена в ноябре 2025 года рухнула почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с начала года стоимость Urals для налогообложения выше, чем рыночная.

Ноябрьский уровень цен был ниже потолка Евросоюза (47,6 доллара за баррель). То есть российские нефтяники получили возможность воспользоваться услугами европейских танкеров и страховых компаний для поставок нефти в регион.

Ранее Международное энергетическое агентство зафиксировало сокращение российского нефтеэкспорта в октябре. По его данным, поставки сырой нефти упали на 110 тыс. баррелей в сутки (до 5 млн б/с), а нефтепродуктов — на 40 тыс. б/с (до 2,3 млн б/с, минимум с 2017 года).

