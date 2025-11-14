Международные агентства фиксируют снижение поставок нефти из РФ

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), российский нефтеэкспорт в октябре сократился: поставки сырой нефти упали на 110 тыс. баррелей в сутки (до 5 млн б/с), а нефтепродуктов — на 40 тыс. б/с (до 2,3 млн б/с, минимум с 2017 года), сообщает «КоммерсантЪ» .

Доходы РФ от экспорта энергоносителей снизились до 13,1 млрд долларов, что на 0,38 млрд долларов меньше сентябрьского показателя и значительно ниже уровня октября прошлого года (15,6 млрд долларов).

Основными причинами стали растущие скидки на нефть Urals — дисконт в портах Балтики и Черного моря достиг почти 20 долларов за баррель из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также сокращение закупок со стороны Индии, которая активно ищет альтернативных поставщиков.

При этом МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2025–2026 годах, однако Россия может не воспользоваться этой тенденцией из-за ограничений и ценового давления.

