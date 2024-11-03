Стоимость нового автомобиля в России выросла втрое за 10 лет

Средняя цена нового автомобиля в России за 10 лет выросла с 1 до 3,1 млн рублей. При этом наиболее сильный рост цен наблюдался с 2021 по 2023 годы, сообщает газета «Взгляд» .

Так, в 2023 году средние цены на новый автомобиль в РФ выросли на 23,9% по сравнению с 2022 годом, в 2015 году — на 19,5%, в 2021 году — на 18,1% и в 2022 году — на 20%.

Среди основных причин роста цен называют девальвацию рубля, увеличение стоимости логистики и утильсбора, дефицит поставки новых машин на отечественный авторынок в пандемию Сovid-19 и ухода крупных брендов после начала СВО, а также общемировую и российскую инфляцию.

При этом в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» прогнозируют, что до конца текущего года цены на новые автомобили в стране вырастут еще минимум на 10%.

Ранее эксперт Александр Коротков спрогнозировал тренды вторичного рынка автомобилей на IV квартал 2024 года. Первое место по популярности сохраняется за автомобилями отечественного производства.