Эксперт спрогнозировал тренды вторичного рынка автомобилей на IV квартал 2024 г

Динамика рынка вторичных автомобилей резко расходится с ситуацией на рынке новых машин. Если во втором случае, наблюдается стабильный рост доли китайских автомобилей, то на рынке б/у машин ситуация противоположная. Об этом РИАМО сообщил CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

Авто из поднебесной еще не начали массово стареть, среднее число владельцев китайского автомобиля составляет 2,6 человека. Поэтому предложение подержанных авто напоминает досанкционный период.

Первое место по популярности сохраняется за автомобилями отечественного производства, чья доля продолжает расти. Наблюдается рост предложения автомобилей из США и Европы. Самые продаваемые марки: Volkswagen и BMW. На их долю приходится 8% от наиболее представленных на платформе марок: LADA, Toyota, Kia, Hyundai, Chery, Geely.

Наибольший рост цен за третий квартал наблюдался у моделей премиум-сегмента. Например, такие марки, как Audi и BMW, показали увеличение цен на 12-15%. Это связано с повышением затрат на логистику и таможенные пошлины, что делает эти автомобили менее доступными для широкой аудитории. Премиум сегменту, по прогнозам эксперта, не стоит ожидать роста до 2025 года, однако и дальнейшее снижение не предполагается - продажи в этой нише выйдут на плато.

Средний возраст приобретаемых автомобилей составил 5 лет, с пробегом около 70 000 км. Это говорит о том, что россияне предпочитают более новые модели с надежной историей эксплуатации. Рынок б/у автомобилей продолжит активно расти вплоть до следующего года. Бюджетные модели с небольшим пробегом останутся основным выбором российских автовладельцев, считает Коротков.

По мнению эксперта, анализ косвенных признаков, таких как год выпуска, пробег и число владельцев, позволил выявить, что около 30% б/у автомобилей были пригнаны из-за границы по параллельному импорту. Этот факт подтверждает устойчивый интерес россиян к иномаркам. Многие покупатели ищут возможности приобрести автомобили с лучшими характеристиками и более высоким уровнем комфорта, что делает пригнанные машины привлекательными. В текущих экономико-политических условиях параллельный импорт останется ключевым фактором, формирующим российский авторынок.

«Третий квартал 2024 года стал знаковым для российского рынка автомобилей. Изменения в предпочтениях потребителей, рост доли китайских автомобилей и адаптация к новым экономическим условиям формируют новый облик автомобильной индустрии в России. Учитывая текущие тренды и динамику рынка, можно ожидать дальнейших изменений в предпочтениях россиян при выборе автомобиля в ближайшие месяцы», – заключил Коротков.