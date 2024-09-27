В российских магазинах можно найти огромное количество готовых блюд, которые производятся для удобства покупателей и экономии их времени. При этом ценник на такую продукцию продолжает расти, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

По данным «Ценозавра», в период с сентября 2023 года по настоящее время средний ценник на готовую продукцию увеличился на 18,3%. Менее всего подорожали готовые мясные блюда (на 11,2%), их можно купить в среднем за 169,4 рубля, готовая пицца (на 13,4%), цена на которую составит 127,3 рубля за кусок, готовые блинчики (на 15%), они обойдутся в среднем в 145,5 рубля.

Существенно выросли в цене готовые салаты (на 24,2%), которые стоят около 205,2 рубля, и супы, ставшие лидерами подорожания (+27,9%), их можно купить по цене 165,4 рубля.

«Около трети россиян регулярно покупают готовые блюда в торговых сетях, причем с каждым годом число людей, стремящихся сэкономить свое время и деньги, неуклонно растет. Приобретаются не только салаты и перекусы, но и завтраки, и основные блюда», — отметил экономист.

На данный момент всевозможные готовые блюда можно приобрести практически во всех популярных магазинах. Так как спрос на данный вид продукции растет быстрыми темпами, увеличиваются и цены, причем тоже существенно. Также на подорожание готовых блюд влияет такой фактор, как логистика.

«В ближайшие месяцы цены на готовую продукцию будут расти на 5-7%. В большей степени могут подорожать востребованные виды блюд, такие как салаты и завтраки, те же самые блинчики, сырники и оладьи, цены на них могут вырасти на 10%», — спрогнозировал Калугин.