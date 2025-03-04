Стоимость биткоина резко упала на 10%

Стоимость криптовалюты биткоин резко опустилась на 10%. Одну монету можно купить за 84 тыс. долларов, сообщается на сайте Investing .

На открытии торгов 4 марта биткоин стоил 86 тыс. долларов. Один из самых высоких курсов у этой криптовалюты в последний раз был 23 февраля 2025 года — 96,5 тыс. долларов. С тех пор стоимость цифрового актива падает.

Объем торговли биткоином за сутки составил 75,19 млрд долларов. Рыночная капитализация этой криптовалюты — 1,66 трлн.

28 февраля биткоин поставил антирекорд по цене. Его стоимость упала ниже 80 тыс. долларов.