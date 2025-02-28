Биткоин опять поставил антирекорд стоимости

Стоимость биткойна опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 10 ноября, следует из данных площадки Binance, сообщает ТАСС .

В моменте биткоин падал до 75,555 тысяч долларов, но ночью на торгах в пятницу вырос до 79,745 тысяч долларов.

Стоимость этой криптовалюты упала так низко впервые с 11 ноября 2024 года.

Ранее на криптобирже был зафиксирован курс биткоина ниже 85 тысяч долларов. Самый высокий курс криптовалюты был зафиксирован 2 ноября 2024 года и составил 89 604 доллара.