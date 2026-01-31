Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 11 апреля
Фото - © Unsplash.com
По данным площадки Binance, стоимость криптовалюты Биткоин опустилась ниже 80 тысяч долларов.
До этого в пятницу, 30 января, за сутки курс биткоина потерял целых 7%.
На данный момент криптовалютный рынок обновил свой минимум с ноября.
Ранее мы рассказывали, что крипторынок демонстрирует коррекционную динамику на фоне обострения геополитической обстановки и роста глобальной неопределенности.
