сегодня в 20:33

Стоимость биткоина опустилась ниже 80 тысяч долларов впервые с 11 апреля

По данным площадки Binance , стоимость криптовалюты Биткоин опустилась ниже 80 тысяч долларов.

До этого в пятницу, 30 января, за сутки курс биткоина потерял целых 7%.

На данный момент криптовалютный рынок обновил свой минимум с ноября.

Ранее мы рассказывали, что крипторынок демонстрирует коррекционную динамику на фоне обострения геополитической обстановки и роста глобальной неопределенности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.