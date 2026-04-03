В Ступине 6 апреля пройдет акция «10000 шагов к жизни»

Акция «10000 шагов к жизни» состоится 6 апреля в 10:00 в парке имени Николая Островского в Ступине. К участию приглашают жителей всех возрастов, сбор назначен у главной сцены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийская акция пройдет в Ступине уже в третий раз. В понедельник утром участники соберутся у главной сцены парка имени Николая Островского и пройдут отмеренную дистанцию в рамках проекта «10000 шагов к жизни». Организаторы отмечают, что присоединиться могут все желающие, возрастных ограничений нет — 0+.

Программа начнется с разминки у сцены, после чего участники выйдут на маршрут по парковым дорожкам. Специальной подготовки не требуется — достаточно удобной обуви и желания провести время активно.

«Это не просто прогулка, а настоящий праздник движения и хорошего настроения», — отметили постоянные участники акции.

В предыдущие годы мероприятие собирало несколько сотен жителей. Люди проходили дистанцию, общались и делали фотографии в весеннем парке. Организаторы рассчитывают, что и в этом году акция объединит любителей активного образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.