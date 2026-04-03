Число погибших при взрыве и пожаре на заводе в Нижнекамске выросло до 7

Число погибших в результате взрыва и пожара на территории завода «Нижнекамскнефтехим» возросло до 7. На предприятии продолжаются работы по устранению последствий происшествия, сообщает пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».

«Предприятие приносит соболезнования родным и близким. С семьями погибших и сотрудников, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно работают закрепленные корпоративные психологи, им оказывается вся необходимая поддержка», — говорится в сообщении.

В круглосуточной поисково-спасательно операции участвуют специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы — более 200 человек и 20 единиц спецтехники.

Общее число госпитализированных составляет 24 человека. Предприятие поддерживает семьи погибших и пострадавших. Семьи погибших получают 10 млн рублей, госпитализированным сотрудникам выплачивают 3 млн рублей и компенсируют затраты на реабилитацию.

31 марта на территории «Нижнекамскнефтехима» прогремел взрыв, после чего начался мощный пожар. Предварительно, ЧП на мощностях СИБУРа могло произойти из-за взрыва осушителя.

