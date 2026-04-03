В Ступине поздравили труженицу тыла с 95-летием

В Ступине 1 апреля руководитель муниципалитета Сергей Мужальских и депутат Мособлдумы Андрей Голубев поздравили труженицу тыла Анастасию Николаеву с 95-летием. Юбиляру вручили персональные поздравления и подарки от президента России, губернатора Подмосковья и регионального парламента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских и депутат Московской областной думы Андрей Голубев навестили Анастасию Григорьевну Николаеву в день ее рождения.

«Уважаемая Анастасия Григорьевна, для нас большая честь поздравить вас с 95-летним юбилеем. Вы прошли большой трудовой путь, внесли неоценимый вклад в развитие нашего города и страны. Ваше поколение — пример мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. От всей души желаю вам крепкого здоровья, тепла и заботы близких. Надеюсь, мы обязательно встретимся на вашем 100-летнем юбилее», — сказал глава округа.

«Примите искренние поздравления от меня лично, а также от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и всех депутатов регионального парламента. Президент и губернатор знают и помнят о вас как о труженице, которая всю жизнь посвятила тому, чтобы родному краю и всей стране жилось лучше. Сегодня большая честь поздравить вас с юбилеем», — сказал Андрей Голубев.

Анастасия Николаева в годы Великой Отечественной войны ребенком работала в колхозе, затем три года трудилась на торфоразработках на станции Классон. В 1951 году по вербовке приехала в Ступино. Более 14 лет она работала на Ступинском металлургическом комбинате в трубопрокатном цехе, изготавливала трубы для авиационной промышленности, участвовала в строительстве жилых домов в микрорайоне Черемушки и на улице Горького. Она воспитала двоих детей, сейчас окружена заботой дочери, внуков и правнуков.

