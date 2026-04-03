В Химках провели театральную лабораторию для старшего поколения

Театральную лабораторию для участников клуба «Активное долголетие» провели 3 апреля в социальном комплексе «Восход» в Химках. Во встрече принял участие лидер движения общественной поддержки Антон Блинов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в формате развивающих занятий, направленных на профилактику социального одиночества и раскрытие творческого потенциала людей старшего возраста. Участники работали над актерским мастерством, сценической речью и выразительностью.

Практические упражнения помогли гостям не только развить артистические навыки, но и наладить новые социальные связи. Организаторы отмечают, что подобные встречи способствуют активному и насыщенному образу жизни представителей старшего поколения.

В городском округе Химки таким инициативам уделяют особое внимание. Мероприятия для участников клуба «Активное долголетие» проводят на регулярной основе, и в дальнейшем планируется продолжить реализацию подобных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.