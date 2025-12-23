Стоимость бензина в ЯНАО резко откатилась в прошлое
Фото - © Круглосуточная экспресс-АЗС в Солнечногорске/Медиасток.рф
Водители в Ямало-Ненецком автономном округе заметили, что стоимость бензина АИ-92 резко упала. В окружном департаменте экономики рассказали «Север-Прессу», что влияет на цены на топливо.
Размер стоимости бензина определяют хозяйствующие субъекты сами. На цены влияет конъюнктура рынка, то есть, спрос и предложение, добавили в департаменте.
Также цена зависит от уровня конкуренции, размера оперативных затрат, отметили в ведомстве.
Так, на одной из автозаправочных станций в Салехарде бензин марки АИ-95 продают по 57,35 рублей за литр. Неделю ранее местные жители платили больше 65 рублей.
Во время проверок АЗС в ЯНАО выяснилось, что субъекты не злоупотребляли своим положением при увеличении стоимости бензина. Цена на топливо выросла из-за рыночных условий.
Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сказал, что власти рассматривают вопрос о снятии полного запрета на экспорт бензина. Также может быть отменено частичное ограничение на продажу дизельного топлива.
