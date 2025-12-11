В РФ могут снять запрет на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что правительство рассматривает вопрос о снятии полного запрета на экспорт бензина и частичного – на дизель, сообщает ТАСС .

«Решение будет принято исходя из состояния рынка», — отметил Цивилев.

Глава Минэнерго добавил, что считает текущую ситуацию с рынком топлива в стране стабильной. Она остается такой и благодаря ранее принятым властями мерам, которые доказали эффективность.

С 1 октября и до этого конца года в России ввели запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Еще до конца 2025 года продлили запрет на экспорт бензина для участников рынка, в том числе и производителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.