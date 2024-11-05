Ставки по банковским вкладам в России приближаются к историческому рекорду

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку 20% годовых. По прогнозам экспертов, исторический рекорд будет побит в начале ноября, сообщает « Коммерсант ».

К новогодним праздникам ставки могут доходить до 30% годовых.

С начала года средняя ставка по депозитам выросла на 5 п. п., за, а за прошедшие два месяца — на 2,7 п. п. Эксперты считают, что рост ставок по депозитам продолжится и уже в начале ноября может побить рекорд 2022 года.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков полагает, что к началу новогодних акций ставка 25% годовых станет нормой для большинства банков, а у некоторых ставки могут доходить даже до 30% годовых.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова увидела перегрев на рынке корпоративного кредитования, которое, по ее словам, до сих пор растет годовым темпом более 20%. Также она подчеркнула, что страна еще не дошла до кредитного пузыря из-за активного принятия мер ЦБ. Ужесточение ДКП происходило с начала прошлого года, однако также фиксировался рост кредитования.