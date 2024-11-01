ЦБ зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова увидела перегрев на рынке корпоративного кредитования, которое, по ее словам, до сих пор растет годовым темпом более 20%, сообщает РБК .

«Существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — заявила Данилова.

Также она подчеркнула, что страна еще не дошла до кредитного пузыря из-за активного принятия мер ЦБ. Ужесточение ДКП происходило с начала прошлого года, однако также фиксировался рост кредитования.

Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотечным кредитам. За последние 12 месяцев общий объем задолженности, превышающей три месяца, увеличился на 37% и достиг рекордного значения 136 млрд рублей.