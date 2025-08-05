Статистика закрытия и открытия компаний в РФ — результат эффективной работы ФНС

Данные Росстата, согласно которым в РФ за прошедшие полгода зарегистрировано около 95 тыс. новых юридических лиц и закрыто 141 тыс. компаний, являются результатом активной кампании ФНС по борьбе с недобросовестными участниками рынка, сообщил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

По статистике регистраций и ликвидаций новых юридических лиц в стране нецелесообразно оценивать экономическую активность в России, есть гораздо более релевантные индикаторы, считает он.

«Если мы возьмем данные десятилетней давности, то у нас тогда в год закрывалось и открывалось по полмиллиона новых компаний (2016-2017 годы). Это никак не характеризовало бизнес-климат, скорее давало понимание о масштабах различных схем ухода от налогов. В этом числе были фирмы-однодневки; компании, которые занимались обналичиванием денег, и ряд других», — рассказал Перелешин.

До 2015 года число компаний в реестре юрлиц стабильно росло, а количество открытий доминировало над закрытиями. С 2016 года началась активная кампания ФНС по исключению недействующих компаний, что привело к устойчивому перевесу закрытий над открытиями. С этого момента число новых регистраций всегда уступало числу ликвидаций.

Так что та статистика, которая есть сейчас (с января по июнь 2025 года число закрывшихся компаний в 1,5 раза превысило число открывшихся), — результат этой борьбы с недобросовестными участниками рынка, а основная причина исключения из ЕГРЮЛ — решение федеральной налоговой службы, принимающиеся, если предприятие обладает признаками фиктивного или недействующего бизнеса, уверен эксперт. Параллельно с этим прикрываются различные лазейки в законодательстве, так что пропадает сама необходимость использовать схемы с регистрацией новых компаний.

«Уверен, что через несколько лет мы придем к тому, что будут открываться и закрываться только те компании, которые действительно за собой имеют какой-то реальный с точки зрения бизнеса функционал, а не создаются для ухода от налогов или получения наличных средств. Так что я бы скорее воспринимал текущую статистику по закрытиям и открытиям с позиций зачистки рынка от прошлого наследия и эффективности работы ФНС», — заключил Перелешин.