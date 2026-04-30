сегодня в 12:05

Стас «Ай, как просто!» прокомментировал удары по российским НПЗ

Украина усилила атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России на фоне роста цен на нефть и событий на Ближнем Востоке, заявил блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев. Об этом сообщает радио Sputnik .

По мнению блогера, Киев выбирает нефтеперерабатывающие заводы в качестве целей из-за благоприятной конъюнктуры на мировом нефтяном рынке для Москвы. Он связал участившиеся удары с ростом цен на сырье.

Накануне пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Туапсе, который был атакован украинскими беспилотниками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.