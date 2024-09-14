Старейшая пивоварня Баварии закроется из-за дорогого электричества и сырья

В немецкой Баварии в декабре перестанет работать известный пивоваренный завод Schlossle-Bier. Он был открыт 334 года назад, но теперь прекратит производство напитка, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Bild.

Владелица бизнеса Криста Цоллер сообщила журналистам, что причина кроется в больших убытках, которые фирма терпит на протяжении 10 лет. Пивоварня Schlossle-Bier не выдерживает конкуренции с крупными компаниями, которые занимаются производством продукта.

Цоллер отметила, что немцы стали меньше употреблять напиток. При этом стоимость электричества и сырья увеличивается. Чтобы работать в плюс, цены на продукт в ФРГ должны увеличиться минимум в пару раз.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов заявил, что, употребление больше 500 мл пива может поразить внутренние органы. Атаке подвергается, в первую очередь, пищеварительная система.