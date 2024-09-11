Врач рассказал, какие дозы алкоголя приводят к поражению органов

Алкоголь в дозах, превышающих 40 мл в пересчете на чистый этанол, а это 100–150 мл крепкого алкоголя, 350 мл вина или 500 мл пива, приводит к поражению множества органов, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Этот день был установлен еще в 1913 году по инициативе Православной церкви. Дату выбрали в честь праздника усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи.

«Алкоголь в дозах, превышающих 40 мл в пересчете на чистый этанол, а это 100–150 мл крепкого алкоголя, 350 мл вина или 500 мл пива, приводит к поражению множества органов. Прежде всего это пищеварительная система», — сказал Неронов.

Он добавил, что в результате развиваются алкогольные панкреатиты и гепатиты, а при длительном употреблении происходит поражение других жизненно важных органов.

«Главным образом поражаются сердце и головной мозг. Это безусловно не может не отражаться на их функции. Это причина снижения когнитивных функций работы головного мозга и появления аритмий, что через некоторый промежуток времени станет необратимым и приведет к неминуемой гибели», — предупредил врач.