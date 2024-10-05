Стало известно, во сколько обойдется подарок педагогу ко Дню учителя

Букет цветов и коробка конфет на День учителя обойдется в среднем в 1549 рублей

Набор из букета цветов и коробки конфет на День учителя обойдется россиянам в среднем в 1549 рублей. При добавлении подарочного сертификата стоимость подарка педагогу возрастает до 2549 рублей, сообщает «ФедералПресс» .

Согласно исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс», В сентябре текущего года спрос на подарочные сертификаты увеличился в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наиболее популярными оказались карты номиналом 500, 1000 и 2000 рублей.

Среди сладостей лидируют наборы конфет. Наиболее часто россияне выбирают ассорти из темного и молочного шоколада, а также конфеты с ореховой начинкой. В первый осенний месяц спрос на конфеты вырос вдвое по сравнению с сентябрем прошлого года.

Самыми популярными вариантами цветов для учителя стали букет из трех хризантем, букет из 15 роз и композиции из роз разных цветов. Средняя стоимость букета составила 2710 рублей, подарочной коробки шоколадных конфет — 512 рублей, а подарочного сертификата — 2120 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства подчеркнул, что учительский труд вызывает «особое уважение», так как является созидательным.