Стало известно, сколько средств на отпуск тратят онлайн-предприниматели

Почти 50% онлайн-предпринимателей не готовится к отпуску заранее и отдыхает одну-две недели, при этом более половины продолжают работать во время отпуска. 30% опрошенных тратят на отдых 100-200 тысяч рублей. Об этом РИАМО рассказали в «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей компании «ЮMoney»).

Затраты 7% на отпуск составляют более 400 тысяч рублей.

Планирование отпуска

Согласно опросу «ЮKassa», 47% онлайн-предпринимателей не планируют отпуск и действуют спонтанно. Еще 20% строят планы за два-три месяца до начала отдыха, 19% — за полгода и более, а 14% — за месяц. Большинство (53%) при уходе в отпуск не ориентируется на время года. Среди остальных самым популярным сезоном для отдыха стало лето (36%). Осень выбирают 5% опрошенных, зиму — 4%, а весну — 2%.

Раз в год ходят в отпуск 15% опрошенных онлайн-предпринимателей, столько же — раз в полгода, 5% отдыхают каждый сезон. Еще 28% участников опроса обычно не планируют отпуск и устраивают его, когда чувствуют необходимость или когда появляется такая возможность.

При этом 10% отдыхают реже раза в год, а 27% вообще не ходят в отпуск. Из них 50% говорят, что им не на кого оставить бизнес. От отдыха отказываются из-за финансовых причин (20%) или в силу тревоги за рабочие процессы (18%). Еще 12% просто не видят в отпуске необходимости.

Сколько тратят на отпуск?

Обычно большинство участников опроса (46%) отдыхает одну-две недели, еще 35% — от трех до пяти дней, а 14% — всего один-два дня. Только 5% респондентов уходят в отпуск на срок от трех недель. Обычно предприниматели не объединяют отпуск с длинными выходными в январе или мае (46%). Иногда это делают 35%, а регулярно — 19%.

Почти треть опрошенных (30%) тратят на отдых от 100 до 200 тысяч рублей, менее четверти (21%) — от 50 до 100 тысяч, еще меньше (18%) — от 200 до 400 тысяч рублей. По 12% опрошенных выделяют на отпуск до 20 тысяч и от 20 до 50 тысяч рублей. Оставшиеся 7% тратят более 400 тысяч рублей.

Любимый формат отпуска

Отвечая на вопрос про формат отдыха, можно было выбрать несколько вариантов ответа. Больше всего голосов предпринимателей (22%) получил отдых на море (пляж, водный спорт и т. д.). На втором месте — отдых в горах (17%), на третьем — прогулки и экскурсии по городам (16%).

Еще 12% ответов пришлось на отдых в деревне, а 10% — просто дома на диване. Далее идут отели «все включено» (8%), санатории и спа-центры (6%), экскурсионные туры (5%), охота и рыбалка (4%). Отдельно некоторые упоминали также поездки на собственном автомобиле, отдых на природе и круизы.

В основном предприниматели предпочитают путешествовать по городам России (41%) или отдыхать дома, в родном городе (24%). По 17% выбирают путешествия в соседние страны или летают в дальние края. Оставшиеся отмечают, что выбор часто зависит от ситуации.

Что касается занятий, более трети (37%) предпочитают просто отдыхать с семьей. Еще 18% любят проводить отпуск с друзьями, а 12% — заниматься спортом. Предприниматели ходят на выставки и осваивают новые хобби (по 11%), проходят обучение по работе (6%). Остальные исследуют новые места, занимаются ремонтом или просто отдыхают психологически.

Работа в отпуске

56% регулярно проверяют рабочие чаты и почту. Еще 25% подключаются к рабочим вопросам время от времени, а 16% — только в случае серьезной необходимости. Полноценный отдых себе устраивают только 4% опрошенных.

«Идеальный отпуск — это забыть про рабочие задачи. Но для предпринимателя это фантастика», — отмечали в свободных ответах.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова отметила, что онлайн-предприниматели часто пренебрегают отпуском, что может привести к негативным последствиям — выгоранию, проблемам со здоровьем, потере креативности.

«Регулярный отдых повышает продуктивность, а время, проведенное в отпуске, позволяет взглянуть на бизнес со стороны, обдумать стратегические решения и новые идеи для развития», — рассказала Полякова.

Комплексный подход к организации отпуска позволит предпринимателю действительно отдохнуть и вернуться к работе с новыми силами и идеями.

«Лучше планировать отпуск заранее, все продумать и наладить процессы. Если они автоматизированы, это поможет не отвлекаться во время отдыха. Например, можно использовать автоматические платежи и уведомления, чат-боты для базовой коммуникации с клиентами. Оптимальная продолжительность отпуска —одна-две недели. Получится полноценно восстановиться, не теряя контроль над бизнес-процессами, и вернуться к работе с новыми силами», — считает Полякова.