Стало известно, сколько денег россияне тратят на покупки в выходные дни

Россияне на выходных в среднем тратят на одну покупку до 5893 рублей

Самые высокие средние чеки в популярных по выходным категориях трат у россиян — на обновление гардероба. В среднем одна покупка в этой категории достигает 5 893 рублей, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

В число самых популярных категорий трат в выходные дни традиционно входят супермаркеты, кафе, магазины одежды и обуви, магазины косметики, парикмахерские и салоны красоты.

При этом, согласно статистике банка, по числу покупок по картам кредитной организации в обозреваемой пятерке трат лидируют супермаркеты. Подобное вполне объяснимо, поскольку сегодня здесь можно купить все — от продуктов до бытовой техники. Средняя сумма одного платежа в супермаркете в выходные дни 2024 года выросла до 794 руб. с 773 руб. годом ранее.

Второе место рейтинга трат по выходным по картам банка — у кафе. Согласно статистике банка, средний чек в этом году здесь снизился до 761 руб. с 888 руб. годом ранее.

На третьем месте — покупки одежды и обуви. За 10 месяцев 2024 года самые высокие средние чеки по картам банка по субботам и воскресеньям среди самых популярных по выходным категорий трат оказались именно у обновления гардероба. Средний чек в магазинах одежды и обуви по выходным января-октября 2024 года составил 5 893 руб. Годом ранее он был выше и составлял 7 369 руб.

Четвертая строчка рейтинга — у магазинов косметики и парфюмерии. В выходные января-октября средний чек одной покупки здесь — 2 326 руб. Он снизился относительно данных годом ранее, когда составлял 2 850 руб.

И, наконец, на пятой позиции рейтинга популярных по выходным трат — салоны красоты и парикмахерские. Средний чек платежа по картам банка по субботам и воскресеньям с января по октябрь 2024 года — 2 773 руб. Он вырос относительно выходных января-октября 2023 года, когда составлял 2 645 руб.