Стало известно, почему возникают разногласия с ФНС по единому налоговому счету

Опрос: 96% разногласий с ФНС по данным на ЕНС связаны с ошибками бизнеса

96% разногласий с Федеральной налоговой службой (ФНС) по данным на едином налоговом счете (ЕНС) связаны с ошибками бизнеса, сообщает газета «Ведомости» .

В опросе «Актион бухгалтерии», который прошел в июне–июле текущего года, приняли участие 655 представителей малого и среднего бизнеса из сфер торговли, производства, строительства и оказания услуг.

При этом, согласно исследованию, налоговый орган допустил неточности менее чем в 2% случаев, еще в таком же количестве случаев разногласия не были связаны с ошибками.

Лишь 13% участников опроса сообщили о причинах конфликта с ФНС. Из них около 20% столкнулись с ошибками при начислении пеней, 17% — с неправильным распределением платежей, 16% — с неверным учетом или неучтенными начислениями, а 12% — с отказом в подаче уточненной декларации по результатам камеральной проверки.

Кроме того, более 9% опрошенных указали на неучтенные платежи как на причину разногласий с налоговой службой, 8% — на различия в датах учета, а еще 7% — на несогласие с суммой, зарезервированной на ЕНС. Остальные участники опроса указали другие причины.

Ранее стало известно, что за прошедшие полгода в России зарегистрировано около 95 тыс. новых юрлиц и закрыта 141 тыс. компаний. По мнению эксперта, это результат активной кампании ФНС по борьбе с недобросовестными участниками рынка.