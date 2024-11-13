Стало известно, почему валюта от экспорта проходит мимо российского рынка

На российском валютном рынке основными участниками всегда были экспортеры и импортеры, которые «находили друг друга» через биржевой стакан (лимитные заявки, размещенные участниками торгов на биржевой площадке). Однако санкции повлияли на эту схему, компаниям пришлось адаптироваться под текущие валютные реалии, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Эксперт объяснил, что сейчас происходит на валютном рынке РФ.

«Допустим, экспортоориентированная компания получает на свой корреспондентский счет в иностранном банке некую сумму за поставку в долларах или евро. Для того, чтобы эти деньги попали в Россию и уже были конвертированы в рубли, их нужно провести через длинный транзакционный путь с издержками как временными, так и финансовыми, которые могут отнимать до 10% полученной выручки. Это сложно, дорого и проблематично», — заявил Мейнхард.

Такая компания может также пойти по агентской схеме — найти посредника для взаиморасчетов с импортером через него. Импортер на российский счет экспортера перечисляет через агента рубли, а экспортер отправляет через него иностранную валюту.

«Все довольны, вот только вся эта валюта проходит мимо российского рынка, она фактически выведена из оборота. Тем более отмечу, что летом нормы по обязательной продаже части валютной выручки экспортерами были снижены с 80% до 40%, то есть вдвое, а в октябре уменьшена до 25%. А если доллары и евро и возвращаются, то торгуются во внебиржевом порядке», — пояснил аналитик.