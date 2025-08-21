Стало известно, почему грузинский картофель исчез с российского рынка

Импорт картофеля из Грузии в Россию прекратился после девяти месяцев регулярных поставок. Экономист Михаил Беляев объяснил АБН24 возможные причины этого решения. Одна из таких причин может быть связана с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Беляев отметил, что прекращение закупок грузинского картофеля может быть связано с санитарно-эпидемиологическими соображениями. Российские власти постоянно контролируют ввозимые продукты на соответствие национальным стандартам безопасности и фитосанитарным требованиям.

«Если выявлены нарушения или риск распространения вредителей и болезней, импорт мог быть приостановлен для защиты внутреннего рынка», — предположил Беляев.

Экономист отметил, что снижение спроса на грузинский картофель может быть связано с несколькими факторами. Рыночная ситуация изменилась: появились новые поставщики, возникли логистические трудности, произошли ценовые колебания. По его словам, правительство также стремится уменьшить зависимость от импорта и поддерживает местных сельхозпроизводителей.

Кроме того, на торговые отношения между Россией и Грузией могут повлиять потенциальные санкции и ответные ограничительные меры, что имеет как политическое, так и экономическое значение.

Ранее сообщалось, что в первый месяц активной уборки урожая сельскохозяйственные производители в РФ снизили отгрузки картофеля на 22,3% год к году. Причина в том, что посевные площади стали меньше.