Сельхозпроизводители РФ уменьшили отгрузку картофеля на 22%

В первый месяц активной уборки урожая сельскохозяйственные производители в РФ снизили отгрузки картофеля на 22,3% год к году. Причина в том, что посевные площади стали меньше, сообщает « Коммерсант ».

Отгрузки картофеля сельхозпроизводителями РФ в июле были на уровне 123,5 тыс. тонн, отмечается в данных Росстата. Год к году значение уменьшилось на 22,3%.

За январь-июль снижение составило 28,5%, до 1,24 млн тонн.

Отгрузка картофеля сокращается из-за уменьшения посевных площадей под культуру. В 2025 году их совокупный объем по итогам весенней кампании в хозяйствах всех категорий был равен 986 тыс. гектар, это на 2,3% меньше год к году. Если негативный тренд сохранится, 2025 год окажется вторым проблемным для российского рынка картофеля.