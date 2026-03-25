Стало известно, на кого оформлен новый бьюти-бизнес онкобольной Лерчек

Новый косметический бренд, который связывают с онкобольной блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), оказался официально зарегистрирован на ее мать.

Эльвира Феопентова, мама Лерчек, значится одним из двух соучредителей ООО «ЕЙЙЯ» с уставным капиталом в 34 тыс. рублей. Согласно данным в системе СПАРК, ее доля превышает 25%. Вторым соучредителем указан Брагин Н.И. Само юрлицо появилось еще в 2024 году.

Основным видом деятельности компании по ОКВЭД является розничная торговля в Сети. ООО может заниматься производством бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, глицерина, парфюмерных и косметических средств, эфирных масел.

Речь идет о бренде EYYA, уже активно предлагающем приобрести бокс из средств с экзосомами для восстановления кожи и волос. Покупателям обещают ошеломляющий результат за 5 дней от «домашнего ухода с эффектом косметолога». Продажи бьюти-боксов стартовали еще в декабре.

Накануне Сеть взорвалась после слов возлюбленного Лерчек Луиса Сквиччиарини о том, что во время домашнего ареста испытывающая сильные боли блогерша не сидела на месте, а занималась делом — создавала новый бренд косметики. Часть пользователей решила, что вся история с серьезной болезнью Чекалиной нужна в том числе для «прогрева» ее нового продукта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.