Стало известно, кто предоставляет россиянам рассрочки на маркетплейсах

Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания Дмитрий Кваша рассказал, что оплата онлайн-покупки в рассрочку действительно может негативно отразиться на кредитной истории, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Такие рассрочки предоставляют микрофинансовые организации, у которых есть договоренности с торговыми площадками, — заявил Кваша.

Он подчеркнул, что в будущем при оформлении ипотеки или крупного потребительского кредита банк будет с осторожностью смотреть, предоставлять ли человеку средства или нет. При этом не имеет значения, как и когда вы закрыли рассрочку.

По словам специалиста, понятия «рассрочка» не существует, так как под этим всегда кроется слово «кредит». Магазин по договоренности с банком заранее завышает цену на товар для клиента, с учетом процентов, которые площадка должна перечислить МФО.

При этом, добавил юрист, покупки в рассрочку на маркетплейсах никак не отразятся на кредитной истории покупателя, если платежи будут вноситься заблаговременно.

Ранее стало известно, что отечественный марткетплейс Ozon занял третье место в рейтинге самых убыточных компаний России. Убытки площадки в прошлом году году составили 42,7 млрд рублей.