Стало известно, кто больше всего заработал денег на подработке в III квартале

В разгар сезонов российские работодатели часто создают вакансии в формате подработки, так как штатных сил не хватает. По данным сервиса «Авито Подработка», самыми высокооплачиваемыми временными сотрудниками в III квартале 2025 года стали монтажники, которые в среднем получали 155 787 руб. в месяц. Соответствующее исследование есть в распоряжении РИАМО.

Аналитики изучили рынок и выяснили, что топ-3 самых высокооплачиваемых подработок в III квартале 2025 года возглавили монтажники. На втором месте разместились сборщики мебели, которые ежемесячно в среднем получали 141 776 руб. Тройку лидеров по самой высокой средней зарплате в формате подработки заняли курьеры. Их ежемесячный доход в среднем составил 127 165 руб.

Специалисты отметили, что доход в формате подработок зависит сразу от нескольких факторов: количество смен, регион и род выполняемых задач, а также опыт исполнителя. В вакансиях часто указывается оплата труда с выполнением максимального количества задач, поэтому реальный доход каждого конкретного временного сотрудника может отличаться.

В секторах экономики наблюдается тенденция к увеличению предлагаемых зарплат в формате подработок. Самый большой скачок произошел в розничной торговле: в III квартале 2025 года средняя оплата труда для подработчиков увеличилась на 52%, достигнув 69 219 руб. в месяц, что в полтора раза больше, чем годом ранее. В области ремонта и обустройства помещений доходы специалистов выросли в среднем на 46% за год и составили 167 763 руб. ежемесячно. В отраслях доставки, транспортировки грузов и логистики рост оплаты труда составил треть (+34%), достигнув 129 788 руб. в месяц.

«На фоне растущего спроса заказчики готовы предлагать более высокие вознаграждения — особенно в массовых сегментах. Интерес исполнителей к формату подработки тоже стабильно растет. Особенно активно пользователи откликаются на предложения по подработке у бизнес-заказчиков из общепита: в III квартале число откликов на позиции официантов выросло более чем в два раза (+110%), на повара — в два раза (+100%), на бариста — на 85%. Это показывает, что сфера услуг становится одним из наиболее популярных направлений для временной занятости. Такой формат дает людям гибкость — возможность совмещать несколько источников дохода, подстраивать график под себя и пробовать новые профессии, совмещая это с учебой или с основной деятельностью», — рассказал директор сервиса Сергей Яськин.

