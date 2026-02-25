Стало известно, когда Верховный суд РФ рассмотрит дело группы «Домодедово»

Дело, связанное с группой компаний «Домодедово», будет рассмотрено в Верховном суде (ВС) России 10 марта. В этот день судьи заслушают кассационное обращение бизнесмена Дмитрия Каменщика, сообщили в пресс-службе ВС РФ, сообщает «Царьград» .

Предметом разбирательства станет вопрос об изъятии акций данного холдинга и возможном признании не имеющими юридической силы соглашений по их продаже.

Как уточнили в пресс-службе высшей судебной инстанции, на заседании будет рассмотрена жалоба Каменщика, которая касается признания ничтожными сделок по отчуждению долей (акций) организаций, входящих в группу «Домодедово», и применения последствий их недействительности.

Ранее уже сообщалось о сложном финансовом положении компании «Мегадом» и риске ее признания банкротом. В тех материалах освещались претензии к руководству фирмы, обвиняемому в хищении крупных сумм денег клиентов, что привело к существенным убыткам. На фоне данных обвинений и ареста имущества «Мегадома» 11 граждан обратились в суд, в результате чего Арбитражный суд Новосибирска принял это дело к производству.

Ранее сообщалось, что после срыва первых торгов по продаже аэропорта Домодедово рынок будет добиваться снижения цены. Такое мнение высказал старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский.

