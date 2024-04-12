Стало известно, когда в России полностью импортозаместят производство лифтов

Производство лифтов в России будет полностью импортозамещено тогда, когда страна начнет делать IGBT-модули для частотных преобразователей, сообщил корреспонденту РИАМО управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом (входит в ГК «Садовое кольцо») Леонид Черноног.

«Уже сейчас частотные преобразователи делают в Подмосковье на заводе „Данфос“, который стал российским», — пояснил Черноног.

По его словам, сейчас пока нельзя сказать, что производство лифтов полностью импортозамещено.

«Сердце частотного преобразователя — это IGBT-модуль. Их делают пока только в Китае и Японии, когда их начнут делать в России, лифт станет полностью российским», — заявил управляющий.

Он добавил, что современная тенденция в лифтостроении — делать редукторные лебедки.

«Россия делает магниты, но она их делает только для ВПК. Магниты для редукторных лебедок делают только в Китае, так как используемые редкоземельные элементы добываются только там», — сказал Черноног.

Но вариант лифтостроения с безредукторными лебедками, без использования постоянных магнитов, тоже есть.

«Это синхронная лебедка, которая была разработана в России, она сделана именно для лифтов. Эти решения испытаны, и они работают. Вопрос в том, что какое-то время занимает процесс перехода от того, к чему мы привыкли, к тому, к чему мы должны прийти», — заключил Черноног.

Лебедка — подъемный механизм, который применяется в лифтовом оборудовании для того, чтобы осуществлять перемещение кабины лифта и противовесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.