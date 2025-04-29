Стало известно, какой ущерб нанесла Великая Отечественная война экономике СССР
Великая Отечественная война, помимо миллионных человеческих жертв, нанесла колоссальный ущерб экономике СССР. Он превысил 2,5 трлн рублей, сообщает URA.RU.
Прямой ущерб экономике составил 679 млрд рублей. А если брать общий ущерб, куда входят затраты на ведение войны, реконструкцию, то он оценивается в 2 трлн 596 млрд рублей. При этом доходы СССР в 1940 году составили всего 180 млрд рублей.
В годы войны были разрушены более 1,7 тыс. городов, 70 тыс. сел и деревень. Огромный урон был нанесен промышленным предприятиям, сельскому хозяйству и инфраструктуре.
Человеческий потенциал страны пострадал сильнее всего. По разным оценкам, в годы войны погибли от 50 до 80 млн человек, из них 25-27 млн — советские граждане.
Советскому Союзу пришлось в кратчайшие сроки восстанавливать страну. Ему удалось это сделать при помощи мобилизационной способности и самоотверженности народа.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов. Он считает, что надо бороться с фальсификацией исторических фактов.