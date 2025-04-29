Стало известно, какой ущерб нанесла Великая Отечественная война экономике СССР

Прямой ущерб экономике составил 679 млрд рублей. А если брать общий ущерб, куда входят затраты на ведение войны, реконструкцию, то он оценивается в 2 трлн 596 млрд рублей. При этом доходы СССР в 1940 году составили всего 180 млрд рублей.

В годы войны были разрушены более 1,7 тыс. городов, 70 тыс. сел и деревень. Огромный урон был нанесен промышленным предприятиям, сельскому хозяйству и инфраструктуре.

Человеческий потенциал страны пострадал сильнее всего. По разным оценкам, в годы войны погибли от 50 до 80 млн человек, из них 25-27 млн — советские граждане.

Советскому Союзу пришлось в кратчайшие сроки восстанавливать страну. Ему удалось это сделать при помощи мобилизационной способности и самоотверженности народа.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов. Он считает, что надо бороться с фальсификацией исторических фактов.