Стало известно, какие зарплаты предлагают тренерам в Москве

В Москве зарплатные предложения в вакансиях для спортивных тренеров: сильно отличаются. Например, специалистам предлагают работу с ежемесячной оплатой от 40 тыс. до 350 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

За последний год в мегаполисе тренеров стали искать на 28% чаще. При этом предложение по средним зарплатам таким специалистам увеличилось на 4% и составило 53 203 рубля. Самую большую зарплату предлагают тренеру по большому теннису — до 350 тыс. рублей.

Такого специалиста ищут для развивающейся сети школ тенниса в Москве. Его опыт работы должен быть от трех лет. При этом предлагается гибкий график труда и возможности карьерного роста. От тренера в компании ждут хорошего уровня игры в большой теннис, ответственности, целеустремленности, еще у него должен быть высокий уровень эмпатии. Специалист обязан будет проводить индивидуальные, сплит- и групповые занятия, судить на состязаниях, принимать участие в выездных теннисных кэмпах.

Еще в городе ищут футбольного тренера. Зарплата кандидату предлагается от 40 тыс. до 120 тыс. рублей. У него должны быть опыт работы от 3 лет, образование в сфере физкультуры или педагогики, опыт работы с детскими спорторганизациями. Кроме того, требуется искренне любить футбол. Еще у тренера приветствуется наличие футбольного прошлого и спортдостижений и/или сертификатов.

Специалисту нужно будет проводить индивидуальные и групповые тренировки, принимать участие в турнирах и состязаниях, организовать воспитательную работу, вести документацию.