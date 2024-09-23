Стало известно, какие российские специалисты чаще всего брали подработку в 2024 году

«Авито Работа»: маркетологи чаще других специалистов брали подработки в 2024 г

Согласно результатам опроса, с начала текущего года чаще всего подработку выбирали россияне, которые заняты в сферах маркетинга, пиара и рекламы, фитнеса и салонов красоты, а также в гостинично-ресторанном бизнесе, сообщили РИАМО в пресс-служба платформы «Авито Работа».

Эксперты выяснили, что в этом году брали подработку 30% россиян. При этом у мужчин (21%) чаще имеется дополнительный доход, чем у женщин (15%).

О поиске подработки для увеличения совокупного дохода заявили 65% опрошенных, а 22% граждан признались, что пытаются накопить на отпуск и крупные покупки с помощью дополнительного заработка. Еще 22% респондентов брали подработки, чтобы помочь семье и близким, 18% — занимали подработкой свободное время, 16% — планировали получить новый опыт и вырасти в профессии.

В текущем году подработку брали 52% специалистов из сферы маркетинга, рекламы и PR, а также по 45% россиян, занятых в сферах туризма, гостиничного бизнеса, фитнеса и красоты. Работали над несколькими проектами 43% специалистов в строительной сфере, 42% — сотрудников онлайн-торговли и 42% — специалистов IT и телекоммуникаций.

Благодаря частичной занятости за последние три месяца дополнительный доход специалистов в области строительства и ремонта составил 104 729 рублей. Около 101 585 рублей за квартал дополнительно получили юристы. В среднем на 93 644 рубля увеличили свой доход специалисты в сфере IT и телекоммуникаций.

Кроме того, представители индустрии красоты и туризма заработали за счет подработок 88 177 рублей и 88 007 рублей соответственно. В среднем дополнительная занятость принесла россиянам за три последних месяца 75 900 рублей.