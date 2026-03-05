Стало известно, какие россияне с 1 марта могут потерять часть пенсии

Запланированная Социальным фондом на начало весны ревизия, по всей видимости, будет не рядовым мероприятием, а масштабной фильтрацией, призванной обнаружить и пресечь ситуации необоснованного начисления средств. Часть россиян, в том числе инвалиды и те, кто пользуются счетами умерших родственников, могут столкнуться с уменьшением пособий, сообщает novostivolgograda.ru .

Главный источник потенциальных проблем — это несвоевременное уведомление фонда о значимых переменах в жизни пенсионера. Например, если человек, получающий доплату как безработный, скрыл факт устройства на работу. Это лишь один из примеров. Аналогично, выплаты будут пересмотрены, если получатель надбавки за студента не сообщил об окончании им учебы или начале его самостоятельной трудовой деятельности.

Выплаты после смерти

Особый контроль будет установлен за ситуациями, когда родные продолжают снимать деньги со счетов умершего пенсионера. Подобные действия являются незаконными и причиняют финансовый ущерб государству. Современные автоматизированные системы анализа информации позволяют обнаруживать такие случаи оперативно.

Смена места жительства

В зоне повышенного внимания окажутся и те, кто, перебравшись в новый регион, по-прежнему получает региональные доплаты по старому адресу. Процесс сверки адресных регистров стал значительно эффективнее, поэтому несоответствия будут быстро найдены.

Вниманию лиц с инвалидностью

Также проверка затронет граждан, которые не прошли повторное освидетельствование для подтверждения инвалидности или ее группы, что является основанием для остановки связанных с этим выплат. Все перечисленные ситуации так или иначе связаны с несоблюдением условий предоставления пенсий или пособий, и государственные органы активно работают над их выявлением и корректировкой.

Другие причины для перерасчета

Выявление фактических ошибок или недостоверных сведений в архивных бумагах, служащих основанием для расчета трудового стажа. Официальное трудоустройство граждан, которые получают социальные пенсии, предназначенные только для нетрудоустроенных лиц. Превышение допустимого уровня дохода, который дает право на получение специальных региональных доплат.

Выплаты на почте часто приостанавливаются из-за так называемого «правила шести месяцев». Если пенсионер не получает причитающиеся ему наличные деньги в течение этого срока, выплата автоматически блокируется.

Социальный фонд России (СФР) расценивает это как возможный сигнал о смене места проживания или кончине получателя. В результате, дальнейшее начисление средств приостанавливается до тех пор, пока сам пенсионер не обратится в отделение фонда и не подтвердит свои обстоятельства.

Как Фонд организует проверку

Важно отметить, что действующая система СФР напрямую подключена к базам данных органов ЗАГС. Это обеспечивает практически мгновенное, в течение одного дня, поступление информации о смерти получателя или изменениях в его семейном положении. Раньше этот процесс занимал гораздо больше времени, что нередко приводило к излишним выплатам, возврат которых затем требовал судебного вмешательства.

Кто может рассчитывать на увеличение выплат

Вместе с тем, есть и хорошие новости для тех, чье пенсионное обеспечение было рассчитано не в полном объеме. Женщины, вышедшие на пенсию до 2015 года, смогут получить дополнительные пенсионные баллы за время, посвященное уходу за детьми. Это в первую очередь касается матерей, воспитывавших трех и более детей.

