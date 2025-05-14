Стало известно, как через суд не отдавать банку оформленный мошенниками кредит

Благодаря обзору судебной практики Верховного Суда РФ №1 за 2025 год, утвержденной президиумом Верховного Суда РФ ( определение №46-КГ23-6-К6 ) у россиян появилась возможность не выплачивать кредиты,, которые на них оформили мошенники, используя их персональные данные, а деньги вывели третьим лицам, сообщил РИАМО эксперт в области кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Эта возможность закрепляется обзором судебной практики — постановлением Президиума Верховного Суда, первым за 2025 год. Как только определение попало в этот обзор, это означает, что данный судебный акт ВС должен быть ориентиром для нижестоящих судов. Иными словами, если вы получаете исковое заявление о взыскании денежных средств по кредиту от банка или коллекторов, то в суде появляется реальная возможность доказать, что деньги вы платить не обязаны. Если раньше шансов убедить судью, что денег вы не брали и не должны нести ответственность за возврат денежных средств банку было очень мало, то теперь правила игры меняются», — сообщил Косарев.

Эксперт объяснил, что в упомянутом выше документе изложены разъяснения и трактовки к законам и остальным правовым актам, в которых объяснено, почему суд должен встать на сторону человека, на которого обманом взяли кредит.

Собеседник сделал акцент на том, что такая практика складывается впервые. Ранее в подобных спорах Фемида вставала на сторону банка и жертве мошенников приходилось выплачивать и займ, и проценты по нему.

Он напомнил, что в России состязательная судебная система — человеку важно помнить на этот факт. В суде нужно сослаться на постановление Президиума ВС РФ. Если суд этот факт проигнорирует, то можно обжаловать его решение в вышестоящем суде.

По данным руководителя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, четверть денежных средств, похищаемых у граждан России — это кредитные средства. Такая статистика означает, что мошенники обманом оформили на них кредиты, и теперь им возвращать эти деньги, включая проценты.

Косарев отмечает, что не стоит забывать, про такую вещь как латентная преступность. Этот термин говорит о том, что реальное количество нарушений закона может превышать регистрируемую. Таким образом, из-за мошенников банки вероятнее всего теряют больше денег.