Стало известно, из чего складывается растущая цена на стоматологию в России

В России резко подорожало лечение зубов. С 2020 по 2024 год средняя стоимость стоматологических процедур выросла на 60%. Теперь пациенты платят в среднем больше 10 000 рублей за визит к стоматологу. Об этом РИАМО сообщили в IT-компании «Лаборатория программного обеспечения».

В крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также на севере страны, цены на стоматологические услуги еще выше. Эти изменения связаны в том числе с экономической обстановкой в стране.

В настоящее время клиники тратят больше денег из-за того, что им приходится покупать материалы и оборудование из других стран, а доставка стала сложнее. Также не хватает хороших специалистов в этой сфере, а дефицит стоматологов тоже влияет на конечную цену.

Чтобы решить эти проблемы, можно использовать современные цифровые решения. Внедрение компьютерных технологий помогает стоматологиям работать лучше, делать посещение врача приятнее для пациентов.

Внедрение IT-решений в стоматологию позволяет автоматизировать множество процессов, от записи на прием до ведения медицинской документации и расчетов с пациентами. В итоге рабочий процесс становится проще, клиенты получают более качественные услуги и комфорт, что в свою очередь влияет на рост среднего чека на 15-30%.