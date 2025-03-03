Стало известно, чем оригинальная Coca-Cola отличается от российских аналогов

Покинувшая российский рынок компания Coca-Cola начала переговоры с российскими партнерами о возвращении. Стало известно, в чем заключается отличие оригинального напитка от отечественных аналогов, сообщает «Вечерняя Москва».

На фоне потепления отношений между США и Россией Coca-Cola намерена вернуться на российский рынок и составить конкуренцию уже имеющимся отечественным аналогам напитка. Российские производители не очень довольны возвращением именитого конкурента и не хотят уступать позиции.

Аналитик Даниил Семенов отметил, что вернуться Coca-Cola в Россию будет не так уж и сложно. Компания может использовать старые заводы для производства и останется только закупить недостающие ингредиенты и поменять этикетку.

Отмечается, что стоимость вернувшихся баночек Coca-Cola будет значительно выше отечественных. 0,5 л оригинальной колы будет стоить около 110 рублей, российские аналоги — в районе 80-90 рублей.

Эксперт рассказал, что разницы между колой, производимой на оригинальных заводах в Казахстане, Грузии и Азербайджане, и продукцией на отечественных заводах — нет. Компания сохранила персонал, заводы, изменилось только юридическое название.

«По сути дела, вы пьете ту же самую Coca-Cola, но с небольшими изменениями в рецепте», — добавил Семенов.