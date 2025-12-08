Стала известно предложение Paramount по приобретению Warner Bros.

Американский медиахолдинг Paramount Global объявил о намерении приобрести компанию Warner Bros. Discovery, предложив за нее на 18 миллиардов долларов больше, чем конкурирующий стриминговый сервис Netflix. Об этом говорится в официальном заявлении Paramount, обнародованном в понедельник, сообщает РИА Новости .

Компания запустила тендерное предложение по выкупу всех акций Warner Bros. Discovery по цене 30 долларов за акцию, оценивая всю сделку существенно выше предыдущего предложения Netflix. В Paramount заявили, что их оферта является «лучшей альтернативой» для акционеров WBD, поскольку сделка с Netflix, по их мнению, подвергает инвесторов «длительному процессу согласования с неопределенным результатом». В заявлении также утверждается, что рекомендация совета директоров WBD в пользу Netflix основана на «иллюзорной оценке» активов.

Ранее, в воскресенье, президент США Дональд Трамп заявил, что примет личное участие в рассмотрении этой потенциальной сделки в рамках антимонопольного законодательства. По данным CNBC, Белый дом относится к возможному слиянию медиагигантов с большим скептицизмом.

Warner Bros. Discovery была образована в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. и владеет такими активами, как HBO, CNN, Discovery Channel и кинокомпанией Warner Bros. В июне 2025 года компания объявила о планах разделиться на Warner Bros. и Discovery Global.

