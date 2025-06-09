Warner Bros. Discovery объявила о разделении своего бизнеса

Американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery разделится на две структуры. Речь идет о разделении стримингового и студийного бизнеса, а также телесетей, сообщает РБК .

Первая структура будет называться Streaming & Studios. В нее войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max, а также их архив фильмов и передач.

Название второй компании — Global Networks. В нее войдут развлекательные, спортивные и новостные телевизионные проекты, например, CNN и Discovery, Discovery+, Bleacher Report.

Гуннар Виденфельс, финансовый директор Warner Bros. Discovery, заявил, что разделение бизнеса поможет выделить каждой компании свои сильные стороны, а также учитывать конкретные финансовые показатели. Кроме того, повысится и акционерная стоимость.

Сам Виденфельс станет президентом и генеральным директором Global Networks. А Streaming & Studios возглавит Дэвид Заслав, который сейчас является президентом и гендиректором Warner Bros. Discovery. Планы по разделению конгломерат хочет осуществить в 2026 году.

Ранее стало известно, что в съемках сериала о Гарри Поттере будут участвовать в том числе Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. НВО уже показал актеров, которые сыграют роли юных волшебников.